Авиакомпания Primera Air объявила о закрытии своего офиса в Израиле

2 октября 2018 09:53 (UTC+04:00)

Латвийско-датская бюджетная авиакомпания Primera Air объявила о прекращении деятельности. Со вторника, 2 декабря, офисы компании будут закрыты, а все рейсы отменены, сообщают израильские СМИ.

Отметим, что только на прошлой неделе авиакомпания вышла на израильский рынок, объявив о начале полетов из аэропорта Бен-Гурион в Париж.

Компания рекомендовала клиентам, купившим билеты через туристические агентства, обратиться к ним за возвратом денег. Клиентам, купившим билеты непосредственно у компании, вернуть деньги будет проблематично, поскольку Primera Air с извинениями сообщила, что отвечать на сообщения по электронной почте или на телефонные звонки будет некому.

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