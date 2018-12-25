Либерман: Израилю нужно новое, стабильное и эффективно функционирующее правительство

Лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман приветствовал решение глав коалиционных фракций о досрочных выборах, передает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

Он указал, что партия НДИ уже целый месяц настаивает на том, что это правительство не в состоянии функционировать, будучи занято исключительно собственным выживанием.

По словам Авигдора Либермана, стране как можно скорее нужно новое, стабильное и эффективно функционирующее правительство.

«Что касается Закона о призыве ультраортодоксов: нам необходимо получить твердые гарантии, опровергающие активно муссируемые слухи о сделке между «Ликудом» и ортодоксальными фракциями. Если Закон о призыве будет вынесен на окончательное утверждение в том самом виде, в котором я его внес и в котором он был утвержден в 1-м чтении, мы, безусловно, проголосуем «за». И мы решительно заявляем, что наше участие в будущей коалиции твердо обусловлено отказом от любых посягательств на какие бы то ни было изменения в Законе о призыве. Это максимально сбалансированный, по-хорошему аполитичный и нужный закон. Поэтому он должен быть принят без малейших изменений. Надеюсь, что несмотря на объявление досрочных выборов, правительство доведет дело до окончательного утверждения Закона о призыве», - подчеркнул Авигдор Либерман.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.