Рекорды всех времен в инвестициях в израильский хайтек

В последние три месяца прошлого года израильские старт-апы установили двойной рекорд по мобилизации инвестиций. В октябре-декабре 2018 года компании сумели привлечь на свое развитие невиданную ранее сумму в $1,82 млрд — рекорд всех времен существования отечественного хайтека. Это на 8% больше, чем в третьем квартале, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Это позволило и достичь и рекорда по годовым инвестициям: 632 компании получили в 2018 году $6,4 млрд, что на 17% больше, чем в прошлом (также рекордном) году и на 120% больше, чем пять лет назад.

Тенденцией минувшего года было уменьшение маленьких инвестиций в размере до $5 млн и увеличение крупных — более 20 млн. Последние составили 63% всех инвестиций. В последнем квартале более 20 млн получили 34 компании, а в сумме такие вложения за год поднялись до $4,1 млрд. Это произошло благодаря пяти компаниям: Landa получила 300 млн, Jfrog 165 млн, Insightec 150 млн, Trax 150 млн и eToro 100 млн.

Директор инвестиционной компании Cukierman & Co Хаггай Равид предсказывает, что в новом году Соединенные Штаты останутся главным источником инвестиций в израильский хайтек. В интервью сайту Israel21c он представил прогноз, согласно которому основными трендами в отрасли в новом году будут технологии выращивания канабиса, финтек, кибербезопасность, а также системы искусственного интеллекта для автомобилей, недвижимости и финансов.

Рынок израильского хайтека будет в этом году сдвигаться от Европы (по-прежнему заинтересованной в израильских технологиях водосбережения, автомобильных и био-медицинских разработках) к азиатскому рынку, и в первую очередь дальневосточному — Китаю, Сингапуру, Гонконгу и Японии.

Несмотря на то, что после 2014 года китайские инвестиции в израильские старт-апы сократились, в последние два года наблюдается оживление — в 2018 году китайские инвестиционные фонды вложили деньги в 6 из 17 крупнейших проектов, в том числе в вышеназванную компанию eToro вложено $100 млн.

Среди самых привлекательных рынков Равид называет Африку и Бразилию.

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