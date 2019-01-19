СМИ: Россия запретила Израилю наносить удары в районе аэропорта Дамаска

Россия довела до сведения Израиля, что больше не потерпит ракетных ударов по району международного аэропорта Дамаска, так как эти атаки мешают российским планам по восстановлению международного авиасообщения с Сирией, пишет лондонская арабоязычная газета «Аль-Кудс аль-Араби», передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

В статье под заголовком «Международный аэропорт Дамаска стал новой точкой трений между Тель-Авивом и Москвой» говорится, что «Москва проинформировала Тель-Авив о планах по реабилитации аэропорта Дамаска в техническом и логистическом аспектах», и «крупные российские компании уже ведут переговоры с сирийскими властями».

В связи с этими планами Москва, как утверждается, «проинформировала Тель-Авив, что ракетные удары по тому. что Тель-Авив называет складами иранского оружия в районе аэропорта Дамаска более неприемлемы», так как международные авиакомпании, готовые возобновить рейсы в Дамаск, откладывают решение, опасаясь израильских атак.

За последний месяц ВВС ЦАХАЛа дважды нанесли удары по оружейным складам в районе аэропорта Дамаска. В преддверии выборов министр обороны Биньямин Нетанияху отбросил многолетнюю политику «непризнания-неотрицания» израильской ответственности за удары по соседней стране. 27 декабря Израиль впервые взял на себя ответственность за ночную атаку ВВС устами «высокопоставленного источника в службах безопасности», а две недели спустя о новой атаке на иранские базы в Сирии лично известил мир глава правительства и министр обороны Биньямин Нетанияху.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.