В Израиле откроется новый аэропорт

21-го января в израильской долине Тимна, недалеко от города Эйлата, откроется новый международный аэропорт имени Илана и Асафа Рамон, передает Trend со ссылкой на Новости Изариля.

В строительство и оборудование аэропорта, который будет принимать 4,25 млн пассажиров в год, было вложено 1,7 млрд шекелей (около 486 млн долларов).

Аэропорт был спроектирован архитектурной компанией Amir Mann / Ami Shinar Architects & planners Ltd. По словам руководителей фирмы, «Рамон» — единственный в Израиле и один из считанных в мире аэропортов, постренных на совершенно голом месте — без существовавших ранее инфраструктур.

Первые коммерческие полеты будут внутренними: вечером 4 февраля там совершат посадку два рейса авиакомпаний Arkia и Israir. Международные полеты начнутся только в период осенних праздников — в сентябре-октябре.

Аэропорт был задуман как замена маленького аэропорта, расположенного в центре Эйлата и аэропорта «Увда», принимающего в настоящее время европейские «лоу-косты». Однако его технические данные были изменены с тем, чтобы он мог принимать самолеты всех размеров, в том числе трансатлантические и широкофюзеляжные лайнеры, в том числе «Боинг-787» (Дримлайнер). Для этого взлетно-посадочная полоса была увеличена до 3,6 км (это больше, чем, к примеру, в Вашингтоне, Киеве, Торонто, Барселоне или Аммане). Площадь парковки самолетов была увеличена и сможет принимать 60 вместо запланированных первоначально 30 самолетов.

Аэропорт оборудован 32 стойками для регистрации, а площадь Duty Free – 3,320 кв. метров.

Аэропорт «Рамон» станет резервным в случаях закрытия «Бен-Гуриона» по соображениям безопасности или в случаях экстренной посадки по техническим причинам. До сих пор в таких ситуациях самолеты сажали на Кипре, в Греции или в Аммане. Теперь будет возможность приземлиться дома.

В первые годы в «Рамоне» будут совершены 350 тысяч вылетов и посадок международных рейсов и 1,5 млн внутренних .

Транспортное сообщение с Эйлатом возьмет на себя компания «Эгед». Автобусы будут ходить в курортный городу каждые 15 минут. Билет будет стоить 4,2 шекеля. Автобусы из Эйлата в Беэр-Шеву и Тель-Авив будут заезжать в аэропорт. Такси будет стоить 85 шекелей.

В аэропорт можно приехать на своей машине. В первые месяцы парковка будет бесплатной. Затем час парковки обойдется в 4 шекеля, но плата за сутки не превысит 20 шекелей. Для жителей Эйлата парковка бесплатная 36 часов.

Израильские СМИ широко освещают предстоящее открытие «Рамона». Корреспондент газеты The Marker рассказывает, что через огромную стеклянную конструкцию аэропорта пассажиры смогут наслаждаться зрелищем первозданного пустынного пейзажа Тимны. В то же время, аэропорт оснащен самым современным оборудованием для проверки багажа, самостоятельной регистрации, системой самостоятельной проверки безопасности на внутренних рейсах. Аэропорт обеспечен навигационным оборудованием для посадки самолетов в режиме автопилота, поэтому никакие погодные условия — дождь, песчаная буря или туман — не приведут к закрытию аэропорта, как это бывает в нынешнем городском аэропорту. Последний перестанет окончательно принимать самолеты 18 марта, а последний «лоу-кост» приземлится в аэропорту «Увда» 2 апреля.

Газета «Глобс» отмечает, что аэропорт «Рамон» не рассматривается как второй аэропорт, призванный облегчить нагрузку на «Бен-Гурион, в котором к концу 2019 года пассажиропоток дойдет до 25 млн в год. Строительство еще одного международного аэропорта неизбежно. Автор статьи полагает, что открытие «Рамона» на юге увеличивает шансы на то, что еще один аэропорт будет построен на севере — в Изреэльской долине, несмотря на протесты жителей долины.

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