В Израиле произошел пожар на иностранном судне

9 июня 2019 11:33 (UTC+04:00)

Израильские власти получили сигнал о возгорании, устроенном "неизвестными элементами", с борта иностранного грузового судна, которое находится у средиземноморского побережья еврейского государства, сообщили местные военные, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Они говорят, "что активно отслеживают инцидент", произошедший минувшей ночью, и обещают позднее распространить дополнительную информацию.

"Минувшей ночью было получено сообщение с иностранного грузового судна, стоящего на якоре у побережья северного Израиля, о пожаре, который был устроен... неизвестными элементами", - сказано в сообщении.

Местные СМИ пишут, что судно шло из Турции.

"Инцидент активно отслеживается военно-морскими силами Израиля вместе с израильской полицией в координации с командой судна", - сообщила армейская пресс-служба.

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