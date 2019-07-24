В Израиле найдена древняя мечеть возрастом в 1200 лет

Археологи нашли на территории пустыни Негев руины одной из древнейших в мире мечетей, возрастом в 1200 лет, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Невероятную находку, датируемую VII-VIII веками, сделали во время строительных работ в поселении Рахат, передает ВВС со ссылкой на израильское управление по вопросам древностей.

Она может конкурировать по возрасту с мечетями, которые были обнаружены ранее в Мекке и Иерусалиме. По словам исследователей, в святое место, вероятно, ходили местные фермеры. Здание было без крыши, имело прямоугольную форму и молитвенную нишу, которая указывала направление на юг – в Мекку.

"Открытие поселения и мечети в этих окрестностях является весомым вкладом в изучение истории страны в тот бурный период", – рассказал эксперт по ранней исламской истории Гедеон Авни.

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