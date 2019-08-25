Израильские самолеты вторглись в воздушное пространство Ливана

Группа израильских истребителей совершила облет над ливанской столицей и южными городами после инцидента со сбитым израильским беспилотником в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости осведомленный источник в международном аэропорту Бейрута, передает Trend.

"Мы наблюдали их при облете над Бейрутом и в южном Ливане. Совершив ряд маневров, они покинули ливанское воздушное пространство", — рассказал собеседник агентства.

В ночь на воскресенье ливанское движение "Хезболла" сбило израильский беспилотник в южном пригороде Бейрута, по некоторым данным БПЛА был взорван, в результате чего одно из зданий шиитского движения получило повреждения.

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