Уровень безработицы в Израиле рекордно снизился

Уровень безработицы в Израиле среди граждан в возрасте выше 15 лет продолжает рекордно снижаться – сейчас он составляет 3,7%, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Об этом сообщает "Маарив" со ссылкой на данные Центрального бюро статистики о занятости населения в июле.

Уточняется, что в июне уровень безработицы составлял 4,1%. В свою очередь, количество работоспособных граждан Израиля в июле достигло 4 млн и 101 тысячу человек, то есть 63,1% населения страны.

Напомним, что в конце июля Министерство социальной защиты Израиля опубликовало доклад "Состояние рынка труда в Израиле", согласно которому уровень безработицы в Израиле был чрезвычайно низким – около 4%.

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