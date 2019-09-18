Лидер партии "Наш дом - Израиль" призвал сформировать правительство национального единства

18 сентября 2019 04:10 (UTC+04:00)

Глава партии русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" (НДИ), бывший министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман предложил сформировать правительство национального единства по итогам внеочередных выборов в Кнессет (парламент). Политик озвучил свою идею вскоре после публикации данных экзитполов, согласно которым ни одной из партий не удалось получить достаточно депутатских кресел для формирования устойчивой коалиции, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС

"Есть только одна опция: формирование широкого правительства национального единства с участием НДИ, партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и блока "Кахоль-Лаван" (центристский блок бывшего главы Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца - прим. ТАСС), - заявил Либерман, чье выступление в штабе партии НДИ транслировали основные каналы израильского ТВ. "Правительство национального единства - единственная возможность в чрезвычайной ситуации, а ситуация чрезвычайная как в области безопасности, так и в экономике", - добавил он.

Экзитполы по итогам состоявшихся во вторник повторных выборов в Кнессет (парламент) 22-го созыва не выявили однозначного победителя, констатирует государственное радио Израиля "Кан".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экзитполы: партия Нетаньяху уступает ближайшему конкуренту на выборах
Другие страны 00:12
Избирательные участки открылись на парламентских выборах в Израиле
Израиль 17 сентября 08:22
В Израиле пройдут первые в истории страны повторные парламентские выборы
Израиль 17 сентября 01:48
Узбекистан подписал 22 соглашения с иностранными компаниями почти на $100 млн
Бизнес 16 сентября 18:27
Глава МИД Израиля осудил акт вандализма в отношении посольства Евросоюза в стране
Израиль 16 сентября 00:48
Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
В мире 15 сентября 09:03
Лента новостей
США надеются завершить введение в строй системы ПРО Aegis Ashore в Польше в течение года
Другие страны 03:55
Эр-Рияд заявил, что представит доказательства причастности Ирана к атакам в королевстве
Другие страны 03:38
Сноуден признал, что ему пришлось выбирать между конституцией и сохранением секретов
Другие страны 03:35
Джонсон назвал конституционно неприемлемым анализ судом его решения по парламенту
Другие страны 03:20
Нейтрино ограничили вдвое
Другие страны 03:10
Во Франции заявили, что предоставление убежища Сноудену рассмотрят в общем порядке
Другие страны 03:00
Голландцы получили в США по 10 дней тюрьмы за попытку попасть в Area 51
Другие страны 02:47
Лидер британских либеральных демократов пообещала остановить Brexit, если придет к власти
Другие страны 02:40
У берегов Техаса сформировался тропический шторм "Имельда"
Другие страны 02:25