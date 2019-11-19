США признали поселения Израиля на территории Палестины

Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После внимательного изучения двух сторон юридической дискуссии (текущая) администрация согласилась с позицией президента Рейгана", - сказал он.

Помпео уточнил, что позиция по поселениям Израиля (когда США не занимали чьей-либо стороны конфликта) была нарушена администрацией Обамы.

"В декабре 2016 года администрация США в лице госсекретаря (Джона. - Прим. ред.) Керри изменила поддерживаемый десятилетиями двумя партиями осторожный подход", - сказал он.

При этом госсекретарь отметил, что признание США израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, они должны быть определены путем переговоров сторон.

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