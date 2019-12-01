Минобороны Израиля начало планирование нового еврейского квартала в Хевроне

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет в воскресенье распорядился начать планирование строительства нового квартала для еврейских поселенцев в крупном палестинском городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, министр приказал соответствующим подразделениям Минобороны проинформировать палестинский муниципалитет Хеврона о том, что начинается планирование строительства нового квартала в районе старого оптового рынка. Израиль разрешил строительство рынка на этом месте вскоре после того, как захватил контроль над городом в 1967 году, но он был закрыт в 1994 году, и с тех пор его помещения пустуют. В соответствии с планом Минобороны, магазины на первом этаже рынка останутся в собственности палестинцев, но в надстройках над ними будет жилье для еврейских поселенцев, указывает газета.

Непрекращающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа СБ ООН.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.