Из сектора Газа в сторону Израиля запустили снаряд

Один снаряд был запущен из сектора Газа в сторону Израиля. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила пресс-служба израильской армии.

Ранее в воскресенье сообщалось, что сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучал в городе Сдерот и в районе вокруг сектора Газа.

"Касательно сообщения о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, один снаряд был запущен из сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы.