Из сектора Газа в сторону Израиля запустили снаряд

Израиль 9 февраля 2020 23:17 (UTC+04:00)
Из сектора Газа в сторону Израиля запустили снаряд

Один снаряд был запущен из сектора Газа в сторону Израиля. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила пресс-служба израильской армии.

Ранее в воскресенье сообщалось, что сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучал в городе Сдерот и в районе вокруг сектора Газа.

"Касательно сообщения о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, один снаряд был запущен из сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Названы избирательные округа, где выявлены нарушения
Названы избирательные округа, где выявлены нарушения
В ЦИК Азербайджана поступили 62% протокольных данных
В ЦИК Азербайджана поступили 62% протокольных данных
Мазахир Панахов: Нам нужно быть бдительными, чтобы никто не совершил провокационных действий
Мазахир Панахов: Нам нужно быть бдительными, чтобы никто не совершил провокационных действий
Loading Bars
Лента новостей
Брэд Питт завоевал "Оскар" за роль второго плана В мире 05:46
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек Китай 05:14
В Египте военные ликвидировали десять подозреваемых в терроризме Арабские страны 04:49
В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека Китай 03:56
В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус Европа 03:25
Названы избирательные округа, где выявлены нарушения Политика 03:20
В ЦИК Азербайджана поступили 62% протокольных данных Политика 03:19
Мазахир Панахов: Нам нужно быть бдительными, чтобы никто не совершил провокационных действий Политика 03:18
Генпрокуратура обнародовала заявление по поводу смерти представителя кандидата в депутаты в Нефтчале Общество 03:15
ПЕА обнародовала информацию о внеочередных выборах Политика 02:50
Председатель ЦИК: Распространенная в социальных сетях информация о выборах будет серьезно расследована Политика 02:46
Мазахир Панахов: Как азербайджанское, так и международное сообщество проявили большой интерес к парламентским выборам Политика 02:25
Названы самые активные и пассивные округа в парламентских выборах в Азербайджане по состоянию на 19:00 Политика 01:56
Судан решил вывести войска из Йемена Другие страны 01:36
Али Ахмедов: Результаты экзит-поллов показывают, что партия "Ени Азербайджан" одержала победу Политика 01:15
Генеральная прокуратура обнародовала заявление по поводу смерти представителя кандидата в депутаты в Гёйгёле Общество 01:13
Обнародована итоговая явка избирателей на парламентских выборах в Азербайджане Политика 01:05
СМИ сообщили об эвакуации 34 бразильцев из Уханя Другие страны 00:45
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 00:07
Член американской еврейской общины высоко оценил отношение к национальным меньшинствам в Азербайджане Политика 00:04
Российские наблюдатели: Парламентские выборы в Азербайджане воплотили волю народа Политика 00:03
Американские наблюдатели высоко оценили парламентские выборы в Азербайджане Политика 9 февраля 23:59
У Белого дома задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа США 9 февраля 23:47
Я очень впечатлен демократическими выборами в Азербайджане — первый вице-президент Сената Бразилии Политика 9 февраля 23:28
Азербайджан - образец государства, где проявляется воля избирателей - Борис Чернышев Политика 9 февраля 23:28
Из сектора Газа в сторону Израиля запустили снаряд Израиль 9 февраля 23:17
ЦИК Грузии: Парламентские выборы в Азербайджане проведены успешно Политика 9 февраля 23:12
Парламентские выборы в Азербайджане и есть сама демократия - турецкие наблюдатели (ФОТО) Политика 9 февраля 23:10
Азербайджанская молодежь позитивно подходит к процессу парламентских выборов - венгерский журналист Политика 9 февраля 23:02
Больше всего меня тронуло участие избирателей из Нагорного Карабаха - международный наблюдатель Политика 9 февраля 23:00
Французская делегация: Процесс завершился в позитивной атмосфере Политика 9 февраля 22:59
Агитации на избирательных участках зафиксировано не было — российский наблюдатель Политика 9 февраля 22:54
"Горячая линия" Совета печати Азербайджана, созданная в связи с выборами, завершила деятельность Общество 9 февраля 22:32
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса Китай 9 февраля 22:30
Новый парламент будет работать для дальнейшего прогресса Азербайджана - наблюдатель из Греции Политика 9 февраля 22:15
Наблюдатель из Вьетнама: Теперь парламент Азербайджана будет еще сильнее Политика 9 февраля 22:08
МИД Турции прокомментировал итоги выборов в Азербайджане Политика 9 февраля 22:08
Мы остались довольны избирательным процессом - наблюдатели из Пакистана Политика 9 февраля 21:54
Наблюдатели от Беларуси: Выборы в Азербайджане прошли в мирной и прозрачной обстановке Политика 9 февраля 21:51
Иран произвел неудачную попытку вывести спутник на орбиту Иран 9 февраля 21:40
Выборы прошли без грубых нарушений общественного порядка - МВД Азербайджана Общество 9 февраля 21:27
Ливни в Австралии потушили горевший 74 дня лес и вызвали подтопления Другие страны 9 февраля 21:21
Израильские наблюдатели позитивно оценили проведение выборов в Азербайджане Политика 9 февраля 21:16
В ОАЭ выздоровела заразившаяся коронавирусом китаянка Арабские страны 9 февраля 21:06
Вьюга в Азербайджане завтра стихнет Общество 9 февраля 21:01
Наблюдатели из Германии: Все было подготовлено идеально к проведению парламентских выборов в Азербайджане Политика 9 февраля 20:44
Opinion Way обнародовал результаты парламентских выборов в Азербайджане по exit poll (Список) Политика 9 февраля 20:32
Компания AJF Associates İnc. опубликовала результаты exit-poll в рамках парламентских выборов в Азербайджане (Список) Политика 9 февраля 20:30
В состоянии здоровья Огтая Асадова никаких проблем нет - Пресс-служба Милли Меджлиса Политика 9 февраля 19:46
Эльмар Мамедъяров отбыл в Вену Политика 9 февраля 19:35
Граждане Азербайджана активны в своем выборе и стремятся поддержать демократию - Международный наблюдатель Миссии СНГ из Казахстана Политика 9 февраля 19:34
Наблюдатель из Германии: Проведение парламентских выборов на таком уровне будет иметь решающее значение для будущих поколений Азербайджана Политика 9 февраля 19:24
Наблюдатель из США: Мы довольны созданными условия, активностью избирателей и искренностью людей Политика 9 февраля 19:23
Случаев вмешательства в избирательный процесс не зафиксировано - местный наблюдатель Политика 9 февраля 19:14
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 09.02.2020 Политика 9 февраля 19:00
В Азербайджане завершилось голосование в рамках парламентских выборов Политика 9 февраля 19:00
Грузинский наблюдатель: Никогда не видела настолько демократичной предвыборной обстановки Политика 9 февраля 18:59
Названы самые активные и пассивные округа в парламентских выборах в Азербайджане по состоянию на 17:00 Политика 9 февраля 18:44
В рамках парламентских выборов в Азербайджане к 17:00 проголосовали 44,84 % избирателей Политика 9 февраля 18:03
На данный момент избирательный процесс идет нормально - Ровзат Гасымов Политика 9 февраля 17:58
Жалоб на нарушения в ходе выборов не поступало - наблюдатель от ПА СНГ Политика 9 февраля 17:56
Грузинский депутат: Парламентские выборы в Азербайджане проходят в свободной, независимой, демократичной обстановке Политика 9 февраля 17:51
Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30 Другие страны 9 февраля 17:37
Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов Финансы 9 февраля 17:34
Избирательный процесс в Азербайджане идет прозрачно - наблюдатель (ФОТО) Политика 9 февраля 17:33
Германия эвакуировала еще 20 граждан из Китая Европа 9 февраля 17:09
Лидия Брадара: Участие большого числа женщин в выборах - крайне позитивный факт Политика 9 февраля 16:57
Стефан Шеннак: Окончательное заявление ПАСЕ по парламентским выборам в Азербайджане запланировано на апрель Политика 9 февраля 16:35
Индонезийские наблюдатели: Парламентские выборы в Азербайджане проходят очень свободно, честно и организованно Политика 9 февраля 16:27
ГКРД обсудил вопрос создания Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Дубае (ФОТО) Общество 9 февраля 16:22
Названы самые активные и самые пассивные округа в парламентских выборах в Азербайджане Политика 9 февраля 16:21
В оккупированном Карабахе скончался армянский военнослужащий Нагорно-карабахский конфликт 9 февраля 16:10
Явка избирателей на парламентских выборах в Азербайджане на 15:00 составляет 39,23 % - ЦИК Политика 9 февраля 15:47
За ходом голосования в Шамахы следят наблюдатели ОБСЕ, ПАСЕ и СНГ (ФОТО) Политика 9 февраля 15:20
Агентство автодорог Азербайджана: Дороги обледенеют Общество 9 февраля 15:05
В Испании подтвердили второй случай коронавируса Европа 9 февраля 15:04
Самолет UTair совершил жесткую посадку в Усинске Россия 9 февраля 14:55
Наблюдатель ПА ОБСЕ: При наблюдении на парламентских выборах в Азербайджане мы не сталкивались с какими-либо препятствиями Политика 9 февраля 14:52
В Иране увеличат добычу на месторождениях Парси и Парандж Экономика 9 февраля 14:49
На «горячую линию» Совета печати Азербайджана поступили четыре обращения в связи с выборами Политика 9 февраля 14:44
Елена Брызгалина: Парламентские выборы в Азербайджане проходят на соответствующем уровне Политика 9 февраля 14:38
Иран установил новое оборудование на месторождении Южный Парс Экономика 9 февраля 14:25
В Баку сохранится снежная и ветреная погода Общество 9 февраля 14:14
Добыча на месторождениях Сепехр и Куфайр увеличится Экономика 9 февраля 14:07
Фактические погодные условия: в Хыналыге выпало 43 см снега Общество 9 февраля 13:41
Глава ЦИК Кыргызстана: В Азербайджане созданы все условия для свободного выбора достойного кандидата в депутаты Политика 9 февраля 13:36
Внедрено еще одно новшество в общественном транспорте Баку (ФОТО) Общество 9 февраля 13:21
Украинский наблюдатель: На парламентских выборах в Азербайджане наблюдается высокая явка (ФОТО) Политика 9 февраля 13:18
В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков Китай 9 февраля 13:16
Названы округа с самой высокой и самой низкой активностью избирателей на парламентских выборах в Азербайджане на 12.00 Политика 9 февраля 13:11
Глава миссии: БДИПЧ ОБСЕ обнародует первоначальную оценку парламентских выборов в Азербайджане завтра Политика 9 февраля 13:08
Лилия Гумерова: Граждане Азербайджана проявляют большой интерес к парламентским выборам Политика 9 февраля 13:00
Зампред ЦИК: Активность избирателей до настоящего времени можно считать удовлетворительной Политика 9 февраля 12:56
На парламентских выборах в Азербайджане созданы все условия для волеизъявления народа - наблюдатель из Татарстана Политика 9 февраля 12:55
Ровзат Гасымов: Все веб-камеры на избирательных участках работают Политика 9 февраля 12:54
Весь процесс парламентских выборов в Азербайджане организован на высшем уровне - наблюдатель из Мальдив Политика 9 февраля 12:51
Условия на избирательных участках Азербайджана соответствуют Избирательному кодексу - наблюдатель ОБСЕ Политика 9 февраля 12:48
В Азербайджане созданы все условия для голосования на выборах - испанский наблюдатель (ФОТО) Политика 9 февраля 12:43
Явка избирателей на парламентских выборах в Азербайджане на 12.00 составляет 27,35% - ЦИК Политика 9 февраля 12:38
Аркадий Чернецкий: Парламентские выборы в Азербайджане проходят весьма организованно Политика 9 февраля 12:31
Все новости