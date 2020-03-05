Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал отказаться от рукопожатий из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо соблюдать особую осторожность в отношении личной гигиены. Это означает делать что-то, что противоречит нашему характеру, нашей природе как общества и нации - воздержаться от рукопожатий ", - сказал Нетаньяху на пресс-конференции после консультации в министерстве здравоохранения.

В шутку глава правительства Израиля предложил использовать другие приветствия, например "намасте".

В свою очередь главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау призвал евреев не целовать мезузы - футляры с молитвой, который крепят к косяку двери. Согласно обычаю, при входе в помещение евреи касаются рукой мезузы, затем губ.

"В эти дни, когда мы наблюдаем распространите серьёзного недуга, нет сомнений, что не стоит целовать мезузы и касаться их ", - приводит издание "Едиот Ахронот" слова раввина.

Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.

Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.

Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы.