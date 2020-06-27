Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на запуск ракет
Армия Израиля нанесла в ночь на субботу авиаудары по военным позициям палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск двух ракет из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В ответ на два ракетных удара, нанесенных по Израилю, наши истребители атаковали в Газе ракетный производственный цех ХАМАС и объект, где производится оружие", - говорится в сообщении.
Вечером в пятницу палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории. По информации израильского государственного радио Kan, одна из ракет разорвалась в незаселенной местности, сообщений о пострадавших и ущербе не поступало.
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