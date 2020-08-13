Израиль поразил военные объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла в четверг серию ударов по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на израильскую территорию связок воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Военные самолеты, вертолеты и танки ЦАХАЛ атаковали несколько целей террористической организации ХАМАС на территории сектора Газа. <...> Атака была проведена в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа на территорию Израиля в течение последней недели", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦАХАЛ.

Отмечается, что атаке подверглись объекты военно-морских сил ХАМАС, инфраструктура подземных тоннелей и наблюдательные пункты палестинских радикалов. Как заявили в армейской пресс-службе, группировку ждут "последствия за террористические акты против израильских граждан".