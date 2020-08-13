Президент Израиля пригласил наследного принца Абу-Даби в Иерусалим

Президент Израиля Реувен Ривлин приветствовал договоренность о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и пригласил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить Иерусалим. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в четверг заявлении главы еврейского государства.

Amazon в 2018 году реализовал программу, которая позволяла быстро наращивать возможности службы доставки и успешно конкурировать с такими почтовыми компаниями, как FedEx и UPS. Упомянутые выше контракты были заключены в рамках данной программы. Фирмы, помогавшие Amazon, расположены в штатах Пенсильвания, Висконсин, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Мэриленд.

Корпорация зафиксировала выручку в размере $88,9 млрд по итогам второго квартала этого года. Данный показатель вырос на 40% по сравнению с результатами второго квартала 2019 года ($63,4 млрд). Прибыль достигла $5,2 млрд, или $10,30 в расчете на одну акцию. Во втором квартале прошлого года прибыль Amazon составляла $2,6 млрд, или $5,22 на акцию.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Безосом в 1994 году. Рыночная капитализация компании в настоящее время оценивается примерно в $1,52 трлн. Безос, по данным агентства Bloomberg, сейчас является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается примерно в $180 млрд.