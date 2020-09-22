Porsche вложил средства в израильский стартап Aurora Labs

Германский автомобилестроительный концерн Porsche инвестировал 2,5 миллиона долларов в израильскую стартап-компанию Aurora Labs в обмен на долю акций, не превышающую 10%, передает передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Aurora Labs, основанная в 2016 году, разработала механизм выявления сбоев в программном обеспечении автомобильных компьютеров. Механизм также позволяет получить удаленный доступ к программе для устранения неполадок.

Это вторая известная инвестиция Porsche в израильские стартапы. В мае текущего года Porsche объявил о включении технологий израильской стартап-компании Tactile Mobility в свои будущие модели.

Tactile Mobility, созданная в 2012 году и базирующаяся в Хайфе, разработала платформу сбора и обработки информации с автомобильных датчиков, позволяющую автономному автомобилю или автомобилю с адаптивной системой управления "ощущать" трассу.

Платформа считывает информацию с датчиков двигателя, тормозов и других элементов, обрабатывая ее в режиме реального времени с помощью технологий искусственного интеллекта.