Более 54% взрослых израильтян привиты полностью

По данным минздрава Израиля на 4 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 4859948 человек (около 40 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 3576379 человек (около 64 тыс. за последние сутки). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Полностью вакцинированы около 39% населения страны и более 54% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 53% населения страны и около 74% взрослого населения (старше 16 лет).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 95% граждан, вакцинированы двумя дозами 87%, в категории 80-89 – 92%/85%, 70-79 – 95%/88%, 60-69% – 86%/77%, 50-59 – 83%/68%, 40-49 – 77%/58%, 30-39 – 71%/43%, 20-29 – 64%/34%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 18%/10%.