Коронавирус в Израиле: Около 2000 зараженных, за сутки умер один больной COVID-19

22 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 837566 (+146 за сутки) заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 2019 человек (-84).

829201 (+229) выздоровели после коронавируса.

6346 (+1) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 47085 тестов. В 0,2% случаев выявлялся коронавирус.

264 (-24 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 166 (-8) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 103 (-5) из них в критическом состоянии, 98 (-6) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,75.

81% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 54% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 51% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией. По состоянию на 22 апреля, в Израиле нет ни одного "красного" населенного пункта, все города (с населением более 30 тысяч человек) – "зеленые".

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.