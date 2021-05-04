Ливан и Израиль возобновили переговоры о морской границе

В Накуре на ливано-израильской границе после четырехмесячного перерыва возобновились переговоры о демаркации экономических зон между Ливаном и Израилем. Они проходят под эгидой ООН и при американском посредничестве, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Нынешний раунд – первый после прихода к власти в США Джо Байдена. В данном случае новая администрация продолжила курс предыдущей. Свидетельством этого стало и возвращение в Ливан назначенного при Дональде Трампе посредника – бывшего посла в Алжире Джона Дероше.

Предыдущие раунды переговоров не увенчались успехом после того, как ливанская сторона заявила о претензиях на акваторию 2300 квадратных километров, а не 800, как было заявлено изначально. В том числе Бейрут заявил о претензиях на уже разведанные месторождения газа.

Урегулирование спора позволит Бейруту начать разведку и разработку месторождений газа, что пополнит государственную казну.