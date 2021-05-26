Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли

Израиль 26 мая 2021 16:44 (UTC+04:00)
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли

Банк Израиля сообщает, что в среду, 26 мая, валютные торги завершились повышением курса американского доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара вырос на 0,154% и составил 3,247 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,020% и составил 3,973 шекеля за €1.

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