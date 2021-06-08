Состав нового кабмина Израиля вынесут на утверждение в парламент 13 июня
Спикер Кнессета (парламента Израиля) Ярив Левин решил во вторник, что состав сформированного лидером партии "Еш атид" Яиром Лапидом правительства по итогам выборов 23 марта будет вынесен на утверждение парламента 13 июня. Об этом сообщает государственная израильская радиостанция Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, если состав кабмина будет утвержден парламентом, правительство в тот же день будет приведено к присяге и будет избран новый спикер Кнессета.
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