"Эль-Аль" завершил возврат денег за билеты израильским клиентам

Авиакомпания "Эль-Аль" объявила, что завершила возврат денег за билеты на отмененные рейсы израильским пассажирам, обратившимся в компанию с просьбой о возврате денег или о получении ваучера для будущего использования, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Тех, кто еще не определился с выбором, компания просит зайти на сайт "Эль-Аль" и подать соответствующую просьбу.

Пассажиров, приобретавших билеты через агента, просят обратиться к агенту, и подать запрос через него.