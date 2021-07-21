В Израиле менее чем за сутки выявлено 953 новых зараженных

Израиль 21 июля 2021 22:53 (UTC+04:00)
В Израиле менее чем за сутки выявлено 953 новых зараженных

В среду министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по пандемии коронавирус, передает Trend со ссылкой на Newsru.co.il.

Согласно официальным данным, с полуночи 21 июля было выявлено 953 новых случая заражения. При этом в настоящий момент число активных больных составляет 9134 человека.

С начала эпидемии умерли 6454 заболевших COVID-19. В течение дня умерли два человека.

За последние сутки проведены 80207 тестов. В 1,77% случаев выявлялся коронавирус.

144 заболевших походят лечение в больницах, 35 в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 68 пациентов, это на девять больше, чем 20 июля, оценивается врачами как тяжелое, 18 из них в критическом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

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