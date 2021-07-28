Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро продолжают снижаться
Банк Израиля сообщает, что в среду, 28 июля, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара снизился на 0,061% и составил 3,252 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,081% и составил 3,840 шекеля за €1.
Отметим, что курсы доллара и евро по отношению к шекелю последовательно снижаются в течение всей последней недели.
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