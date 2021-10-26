Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 26 октября, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,156% и составил 3,201 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,145% и составил 3,720 шекеля за €1.