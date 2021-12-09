Коронавирус в Израиле: Около 6000 зараженных, менее 100 в тяжелом состоянии

Утром в четверг, 9 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1348486 зараженных (+609 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 9 и 8 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 651 зараженных).

При этом, по данным минздрава, в настоящий момент заражены 5971 человек (-10 за сутки).

8210 (0 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

Если исходить из данных минздрава, то 1334305 (+619 за сутки) выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 103051 тестов. В 0,69% случаев выявлялся коронавирус.

134 заболевших в больницах (-8 за сутки), прочие выздоравливают в домашних условиях.

Состояние 96 (-6 за сутки; примерно 1,6% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 62 (-8) из них в критическом состоянии, 54 (-5) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,09.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 64% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 3% – старше 60 лет. При этом 65% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 19/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 6/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 22, привитых давно (более полугода) – 6, полностью привитых – 7. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.