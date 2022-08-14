Пять граждан США пострадали в ходе стрельбы у Стены Плача, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Состояние двоих пострадавших оценивается как серьезное. В частности, беременная женщина получила травму живота, мужчина - огнестрельные ранения головы и шеи.

Американское диппредставительство собирает информацию о нападении.

Как сообщала ранее газета The Jerusalem Post, израильская полиция задержала подозреваемого, устроившего в субботу стрельбу у Стены Плача. По информации издания, мужчина сам сдался утром сотрудникам правоохранительных органов, разыскивавших его всю ночь. От рук преступника пострадали восемь человек. Огонь велся по автобусу, ехавшему по дороге, которая ведет к Стене Плача, а также на парковке рядом с гробницей царя Давида, отмечала газета.