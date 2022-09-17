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Лапид намерен встретиться в рамках ГА ООН с Эрдоганом, Трасс, Мицотакисом и Гутерришем

Израиль Материалы 17 сентября 2022 22:33 (UTC +04:00)
Лапид намерен встретиться в рамках ГА ООН с Эрдоганом, Трасс, Мицотакисом и Гутерришем

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Премьер-министр Израиля Яир Лапид отправится в понедельник, 19 сентября, с визитом в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщила в субботу канцелярия израильского премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе своего визита премьер-министр, как ожидается, встретится с рядом мировых лидеров: премьер-министром Соединенного Королевства Лиз Трасс, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Премьер-министр также встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем", - говорится в сообщении.

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