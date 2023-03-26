В Израиле десятки тысяч людей вышли протестовать против политики Нетаньяху

Новая волна акций протеста прошла в субботу в Израиле, десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его правительства и намеченной им судебной реформы. Наиболее массовый митинг состоялся в Тель-Авиве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Демонстранты прошли маршем по центральным улицам города, распевая песни и скандируя кричалки в поддержку демократии. Основной митинг состоялся возле комплекса правительственных зданий на востоке города. Выступавшие подвергли критике курс кабмина Нетаньяху и заявили о недопустимости отказа от демократических принципов, к чему, по их убеждению, может привести предложенная правящей коалицией судебная реформа.

По данным 12-го канала израильского телевидения, митинг в Тель-Авиве собрал порядка 180 тыс. участников.