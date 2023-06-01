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В Израиле открыли новое месторождения газа

Израиль Материалы 1 июня 2023 08:16 (UTC +04:00)
В Израиле открыли новое месторождения газа

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БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Израиля впервые за восемь лет объявило об открытии нового месторождения природного газа "Катлан" в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Trend.

Согласно данным министерства, объемы месторождения оцениваются в 68 млрд кубометров.

В публикации отмечается, что разрешение начать разработку "Катлана" выдано греко-британской энергетической компании Energean, которая пообещала дать старт как можно скорее.

"Существует потенциал для новых открытий в водах Средиземного моря", - заявил министр национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Израиля Исраэль Кац

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