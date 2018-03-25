В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $12 млн

25 марта 2018 02:04 (UTC+04:00)

Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 15,5 млн канадских долларов ($12 млн) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в стране около десятка подобных розыгрышей, передает ТАСС.

"Выпавшие номера - 7, 12, 15, 23, 35, 43 и 49. Бонус-число - 19", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что билет был продан в провинции Онтарио, но более точной информации пока не поступало. Традиционный "утешительный приз" розыгрыша в размере 1 млн канадских долларов (около $780 тыс.) в этот раз не достался никому. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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