Ас-Сиси пообещал жителям Египта работать для улучшения уровня их жизни

2 апреля 2018 21:31 (UTC+04:00)

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, переизбранный на этот пост в ходе прошедших в стране выборов, пообещал гражданам страны работать для улучшения уровня их жизни, передает РИА Новости.

Об этом глава государства заявил в ходе своего обращения к жителям страны, транслируемого государственным телеканалом. В ходе своей речи он поблагодарил египтян за оказанное ему доверие.

"Я обещаю вам выполнить свое обязательство… работать искренне, не жалея своих сил ради величия нашей великой родины… стремясь к достижению развития и стабильности… добиться необходимого уровня жизни ее сынов", — сказал ас-Сиси.

В телеобращении глава страны также поблагодарил своего единственного соперника на выборах Мусу Мустафу Мусу за "патриотическую, благородную и цивилизованную конкуренцию".

В понедельник председатель центральной избирательной комиссии Египта огласил окончательные результаты прошедших в конце марта в стране президентских выборов.

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил в ходе голосования на выборах главы государства около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших. Таким образом, ас-Сиси побеждает на выборах и вновь займет президентское кресло на ближайшие четыре года. Явка избирателей на выборах президента Египта составила 41,05%.

Соперник ас-Сиси — малоизвестный политик Муса Мустафа Муса набрал 2,92% голосов египетских граждан, пришедших на выборы.

Вновь избранный президент Египта принесет присягу перед Палатой представителей в начале июня 2018 года, после чего начнется отсчет его второго срока.

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