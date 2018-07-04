В Индонезии число погибших при крушении парома увеличилось до 24 человек

Число погибших при крушении парома со 139 пассажирами на борту у берегов Индонезии увеличилось до 24 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Channel News Asia.

Сообщается, что среди погибших были дети.

Ранее сообщалось о 12 погибших. Нескольких человек удалось спасти.

Инцидент произошел во вторник днем. Паром со 139 пассажирами, 48 автомобилями и мотоциклами на борту опрокинулся у берегов индонезийской провинции Южный Сулавеси. На месте крушения начались спасательные и поисковые операции.

Как сообщили в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий, в левой части корпуса судна была обнаружена течь.

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