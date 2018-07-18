Ryanair из-за забастовки пилотов отменит 600 рейсов

Бюджетная авиакомпания (лоукостер) Ryanair сообщила об отмене до 300 рейсов в день в среду и в четверг на следующей неделе из-за забастовки пилотов, об этом говорится в заявлении компании, передает РИА Новости.

Отменяемые рейсы должны были следовать по маршрутам в Бельгию, Португалию и Испанию и обратно. "Отмены этих рейсов затронут примерно 12% пассажиров Ryanair. Все эти пассажиры получили рекомендации об альтернативных маршрутах в период семи дней перед 25, 26 июля, или семи дней после этих дат", — отмечает компания.

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек. Ранее компания подтвердила, что вынуждена будет отменить 24 рейса между Британией и Ирландией в пятницу, также из-за забастовки пилотов. Компания также отменяла рейсы на прошлой неделе.

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