Ryanair из-за забастовки пилотов отменит 600 рейсов

18 июля 2018 21:05 (UTC+04:00)

Бюджетная авиакомпания (лоукостер) Ryanair сообщила об отмене до 300 рейсов в день в среду и в четверг на следующей неделе из-за забастовки пилотов, об этом говорится в заявлении компании, передает РИА Новости.

Отменяемые рейсы должны были следовать по маршрутам в Бельгию, Португалию и Испанию и обратно. "Отмены этих рейсов затронут примерно 12% пассажиров Ryanair. Все эти пассажиры получили рекомендации об альтернативных маршрутах в период семи дней перед 25, 26 июля, или семи дней после этих дат", — отмечает компания.

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек. Ранее компания подтвердила, что вынуждена будет отменить 24 рейса между Британией и Ирландией в пятницу, также из-за забастовки пилотов. Компания также отменяла рейсы на прошлой неделе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Забастовка пилотов Lufthansa в субботу затронула 20 тысяч пассажиров
Европа 21 марта 2015 19:36
В Брюсселе из-за забастовки пилотов отменены около 100 рейсов
Европа 19 ноября 2013 12:27
Лента новостей
Глава МИД Италии награжден орденом "Достлуг"
Политика 21:45
Лаура Маттарелла награждена орденом "Шохрат"
Политика 21:41
Президент Италии награжден орденом "Гейдар Алиев"
Политика 21:26
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Службы финансового мониторинга
Политика 21:03
Фуад Алескеров: Азербайджан стремится урегулировать нагорно-карабахский конфликт на основе норм и принципов международного права
Политика 20:37
SOCAR Trading переориентируется на продажу СПГ
Энергетика 20:02
Эльхан Алескеров: Агентство Trend не намерено останавливаться на достигнутом (ФОТО)
Общество 20:00
В Азербайджане выросло производство дизельного топлива
Энергетика 19:57
СМИ: ОПЕК разработает план на случай принятия в США закона против нефтяных картелей
Энергетика 19:31