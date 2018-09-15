Число жертв крушения парома у берегов Индонезии возросло до 13

По меньшей мере 13 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести в результате крушения в пятницу парома у берегов индонезийской провинции Центральный Сулавеси. Об этом, как передает ТАСС, в субботу сообщило Agence France-Presse.

По его данным, на пароме, на борту которого находились 147 пассажиров, возник пожар, после чего судно затонуло. Плохие погодные условия не давали спасателям добраться до него. Спасти удалось 126 человек. Среди погибших двое детей.

Большинство спасенных пассажиров были в спасательных жилетах, подчеркивает агентство.

Причина пожара на борту остается неизвестной.

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