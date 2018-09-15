Число жертв крушения парома у берегов Индонезии возросло до 13

15 сентября 2018 21:09 (UTC+04:00)

По меньшей мере 13 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести в результате крушения в пятницу парома у берегов индонезийской провинции Центральный Сулавеси. Об этом, как передает ТАСС, в субботу сообщило Agence France-Presse.

По его данным, на пароме, на борту которого находились 147 пассажиров, возник пожар, после чего судно затонуло. Плохие погодные условия не давали спасателям добраться до него. Спасти удалось 126 человек. Среди погибших двое детей.

Большинство спасенных пассажиров были в спасательных жилетах, подчеркивает агентство.

Причина пожара на борту остается неизвестной.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Индонезии десять человек погибли из-за пожара на корабле
Другие страны 09:40
Яркие краски Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
Культура 14 сентября 12:13
В Индонезии туристический автобус упал в ущелье, 17 человек погибли
Другие страны 8 сентября 15:09
Число жертв землетрясений на острове Ломбок увеличилось до 506 человек
Другие страны 20 августа 21:16
Число жертв землетрясения на острове Ломбок возросло до десяти человек
Другие страны 20 августа 11:27
На острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9
Другие страны 19 августа 20:24
Лента новостей
Проведенные в 1918 году Кавказской исламской и Азербайджанской армиями операции заложили основу сегодняшней независимости Азербайджана - Эрдоган
Политика 20:56
Нагорно-карабахский вопрос, являющийся самой большой проблемой Азербайджана, в той же степени является проблемой и для нас - Эрдоган
Политика 20:48
Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались на память с участниками парада
Политика 20:15
Сегодня мы отмечаем день большой победы - зритель
Общество 20:12
Президент Ильхам Алиев: Придет день и государственный флаг Азербайджана будет поднят на все еще находящихся под оккупацией землях
Политика 20:03
Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура
Другие страны 19:53
Завершился официальный визит президента Турции в Азербайджан
Политика 19:53
Президент Ильхам Алиев: Достигнутые Азербайджаном большие успехи показывают, что у страны блестящее будущее
Политика 19:47
Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 12
Другие страны 19:42