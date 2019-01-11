В Южной Корее после крушения рыболовецкого судна погибли три человека

11 января 2019 18:08 (UTC+04:00)

Три человека погибли, двое числятся пропавшими без вести, еще один находится без сознания в результате крушения рыболовецкого баркаса у берегов Южной Кореи, сообщило агентство Ренхап, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Утром в пятницу рыболовецкое судно водоизмещением 9,7 тонны перевернулось у берегов острова Йокчи около города Тхонъён в 330 километрах к югу от Сеула.

Три человека, в том числе и капитан корабля, погибли. В момент крушения на судне находились 14 человек.

Идут поисково-спасательные работы. Причины крушения выясняются.

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