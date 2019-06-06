Полиция Египта сообщила об уничтожении 14 боевиков на севере Синая

6 июня 2019 03:35 (UTC+04:00)

Силы МВД Египта уничтожили на севере Синайского полуострова 14 боевиков, которые могли быть причастны к совершенному в среду нападению на блокпост силовиков в Эль-Арише, говорится в заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе преследования нападавших удалось обнаружить группу боевиков в одном из заброшенных домов в районе аль-Мсаид", - сообщили в МВД.

Боевики начали стрелять по силам полиции и были уничтожены ответным огнем, уточнили в министерстве. При себе у них было 14 единиц оружия и три "пояса смертника".

Ранее сообщалось, что восемь сотрудников правоохранительных органов Египта погибли при нападении боевиков на блокпост в окрестностях города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Также в перестрелке погибли пять нападавших.

По информации СМИ, ответственность за нападение взяла на себязапрещенная во многих странах мира, в том числе в России, террористическая организация "Исламское государство".

Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Орудующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и полицейских. На севере Синая уже полтора года проводится масштабная антитеррористическая операция. За это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.

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