Вице-премьер Италии обвинил правительство Франции в провале сделки между Fiat и Renault

Активное вмешательство французского правительства привело к провалу сделки по слиянию Renault и Fiat Chrysler. Такое мнение выразил вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Именно вмешательство государства [Франции] привело к тому, что сделка провалилась, и в Renault были этим недовольны. Это была рыночная сделка, которая могла бы помочь Италии и итальянцам", - приводит агентство Reuters в пятницу его слова.

27 мая корпорация Fiat Chrysler обнародовала заявление, в котором предложила Renault создать совместный концерн на паритетной основе (50% на 50%). Официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай в эфире телеканала BFMTV сообщила, что правительство поддерживает планы компании. В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подчеркнул, что правительство страны будет требовать определенных гарантий, если сделка будет заключена. После прошедших в среду переговоров стало известно, что Fiat Chrysler отозвала свое предложение.

Если бы переговоры увенчались успехом, то такое совместное предприятие заняло третье место в мире после германского концерна Volkswagen и японской компании Toyota и обошло американскую General Motors.

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