Неизвестный подложил дымовую шашку у комплекса, где проходит саммит G20

Неизвестный мужчина подложил в пятницу дымовую шашку на улице в 600 м от выставочного комплекса в Осаке, где проходит саммит Группы двадцати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После этого он был замечен полицией и убежал, сообщили организаторы саммита G20.

Ущерб, по их данным, причинен не был. Дым от шашки, как установила полиция, не был ядовитым.

Злоумышленник разыскивается.

Двухдневный саммит "двадцатки" открылся 28 июня в выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Он завершится 29 июня.

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