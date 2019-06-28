Меркель рассказала о встрече с Трампом в Осаке

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 ситуацию вокруг Ирана и вопросы торговли, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я провела двустороннюю встречу с американским президентом. При этом обсуждались вопросы торговли, но прежде всего ситуация в Ливии и ситуация в регионе Сахеля и, конечно, вопросы обращения с Ираном, а также вопрос, как в связи с этим перейти к процессу переговоров, я очень активно выступила в поддержку этого.

Но это, конечно, по-прежнему очень напряженная ситуация", - приводятся в сообщении слова Маркель.

Кроме того, канцлер выразила надежду, что на полях конференции США и Китай достигнут прогресса в спорных вопросах благодаря переговорам.

Двухдневный саммит G20 проходит в Японии. Трамп заявил ранее в пятницу, что ожидает, что его встреча с председателем КНР на полях саммита будет продуктивной. Встреча должна состояться в субботу. Предполагается, что на ней обсудят внешнеторговые вопросы.

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