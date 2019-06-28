Мэй заявила, что Лондон ответит на любое применение химоружия Дамаском

28 июня 2019 15:13 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Британия ответит на любое использование химоружия в Сирии, говорится в заявлении представителя офиса британского премьера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке. "Как два постоянных члена СБ ООН, они обсудили международные проблемы, в том числе важность сохранения Ирана в ядерном соглашении и необходимость для президента Путина сдерживать нападение Асада (президента Сирии Башара Асада – ред.) на Идлиб.

Премьер-министр подчеркнула, что Великобритания жестко ответит на любое будущее использование режимом химического оружия", - говорится в заявлении.

МИД России ранее заявлял, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в мае этого года после обвинений в адрес Дамаска по поводу химатаки в Идлибе со стороны Вашингтона заявила, что США опираются на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок. МИД Сирии также опроверг информацию о химической атаке.

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