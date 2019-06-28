Меркель и Си Цзиньпин выступили за сохранение ядерной сделки по Ирану

28 июня 2019 16:50 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и высказались на необходимость сохранения сделки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Встреча состоялась на полях проходящего в Осаке саммита G20. "Стороны обменялись мнениями по иранской ядерной проблеме и сходятся во мнении, что необходимо выполнять СВПД, посредством диалога решать проблему, избегать дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в заявлении МИД КНР.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

При этом на следующем этапе, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.

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