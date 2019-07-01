Заседание саммита ЕС возобновилось после восьми часов консультаций

1 июля 2019 09:49 (UTC+04:00)

Заседание саммита ЕС в формате 28 стран возобновилось в понедельник после восьмичасового перерыва на двусторонние консультации между лидерами и главой Евросовета Дональдом Туском, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Глава Евросовета созывает заседание в формате 28 стран за завтраком", - сказал чиновник.
Заседание саммита было приостановлено Туском за час до полуночи, так как стало ясно, что выработанный им в консультациях с европейскими лидерами в Осаке компромиссный пакет заблокирован странами Восточной Европы и руководителями, входящими в состав ведущей в ЕС "Европейской народной партии" (ЕНП).

Лидеры прибыли на саммит в районе 18.00 воскресенья, первая рабочая сессия началась с опозданием на 2,5 часа, но уже через два часа саммит был приостановлен.

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