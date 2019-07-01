Путин и Эрдоган обсудили на G20 встречу лидеров России, Турции и Ирана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на саммите G20 в японской Осаке обсуждали встречу лидеров РФ, Турции и Ирана, есть понимание, что она скоро состоится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Об этом заходила речь на встрече президента Путина и Эрдогана. О таком саммите говорили, есть понимание о том, что он состоится скоро", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о согласовании саммита лидеров трех стран.

Он добавил, что окончательные даты будут подтверждены позднее. В воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке Путин заявлял, что работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме и взаимодействие более плотное, чем с США.

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