Премьер Австралии подтвердил освобождение в КНДР австралийского студента

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в четверг об освобождении в КНДР австралийского студента, который считался пропавшим на северокорейской территории, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Господин Алек Сигли был освобожден из-под стражи в Корейской Народно-Демократической Республике", - сказал глава австралийского кабинета министров. Он также отметил, что Сигли "благополучно выехал из страны (КНДР)",

Как ранее сообщил новостной портал NK News, австралийский студент Сигли, который считался пропавшим в КНДР, в настоящее время "жив, здоров и находится на территории Китая". По данным портала, австралиец в четверг направится в столицу Японии, Токио.

В конце июня появились сообщения о том, что Сигли пропал на территории КНДР. Про данным телеканала SBS, МИД Австралии оказывал необходимую консульскую помощь семье австралийца для его обнаружения.

По данным канала, 29-летний житель Перта Алек Сигли выехал в Пхеньян прошлом году для изучения корейской литературы в университете Ким Ир Сена. Также он является владельцем туристической компании, которая организует туры из Австралии в КНДР. Накануне его друзья сообщили в австралийский МИД о том, что Сигли несколько дней не выходил на связь и не заходил на свои страницы в социальных сетях. Австралийские дипломаты в свою очередь заверяли, что никаких данных о том, что Сигли арестован, у них нет.

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