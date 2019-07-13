В Афганистане ликвидировали устроивших нападение на отель боевиков

13 июля 2019 18:24 (UTC+04:00)

Силы безопасности Афганистана ликвидировали боевиков, напавших на отель в афганском городе Калайи-Нау, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Нусрата Рахими, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В субботу несколько человек атаковали гостиницу на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис в 12.40 по местному времени. Радикальное движение "Талибан" заявило об ответственности за атаку.

Представитель МВД сообщил, что силовики ликвидировали трех боевиков, ещё двое были задержаны. По меньшей мере восемь представителей сил безопасности погибли, семеро получили ранения.

Ранее сообщалось о том, что три человека погибли, 10 получили ранения в результате атаки.

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