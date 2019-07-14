Число погибших в результате наводнений и оползней в Непале возросло до 43

14 июля 2019 07:00 (UTC+04:00)

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, возросло до 43. Об этом в воскресенье сообщило агентство ANI, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 32 погибших. Отмечается, что еще 24 человека числятся пропавшими без вести, около 20 пострадали.

Проливные дожди начались в Непале в четверг. Стихия затронула 21 район страны, 850 человек были эвакуированы. Около 28 тыс. сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать необходимую помощь. Власти Непала настоятельно рекомендуют местным жителям оставаться в безопасных местах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек
Другие страны 13 июля 16:59
Частное лицо вложится в развитие туризма в казахстанском Шымкенте
Туризм 9 июля 11:54
Наводнения в провинции Цзянси унесли жизни 12 человек
Китай 15 июня 20:49
Очень красиво! Впервые в Азербайджане кинематографисты Непала сняли фильм "Bir Bikram 2" (ВИДЕО)
Культура 10 июня 17:05
На востоке Китая из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек
Китай 8 июня 18:23
В Непале два человека погибли в результате сильного шторма
Другие страны 7 июня 07:45
Лента новостей
Курс, приведший Азербайджан к независимости, был заложен Гейдаром Алиевым - академик
Политика 08:00
Энергетическая компания начала восстанавливать подачу электричества в Нью-Йорке
США 07:26
В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Европа 06:36
В Египте открыли для туристов уникальную "ломаную" пирамиду
Арабские страны 06:12
В NASA показали снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса
В мире 05:43
Около 45 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электроэнергии
США 05:12
Шахрияр Мамедъяров вышел в четвертьфинал этапа Grand Prix 2019
Общество 04:54
Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек
В мире 04:05
Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
В мире 03:49