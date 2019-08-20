Туск обвинил Джонсона в намерении создать границу между Ирландией и Северной Ирландией

Председатель Европейского совета Дональд Туск обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в намерении создать после выхода Великобритании из ЕС границу между Ирландией и Северной Ирландией. Об этом Туск написал во вторник в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Страховочный механизм ("бэкстоп" - механизм, гарантирующий сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии - прим. ТАСС) гарантирует возможность избежать "жесткой границы" на острове Ирландия, если альтернатива не будет найдена, или пока она не будет подготовлена. Те, кто выступают против страховочного механизма, ничего не предлагая взамен, фактически поддерживают восстановление границы. Признают они это или нет", - написал Туск.

Это заявление последовало после того, как Джонсон направил Туску письмо с требованием исключить "бэкстоп" из соглашения об условиях выхода.

Во вторник газета Daily Telegraph сообщила со ссылкой на европейских дипломатов, что, скорее всего, это предложение будет отвергнуто. По ее данным, в Брюсселе считают, что Джонсон не смог предложить каких-либо реалистичных альтернатив "бэкстопу", усомнившись в его обещании о недопущении появления на острове Ирландия жесткой границы после реализации Brexit.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.